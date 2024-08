Il bis è servito. Medaglia d’oro per Ruggero Tita e Caterina Banti nella Vela Nacra 17. Nessuna vittoria a tavolino (come ipotizzato): la gara nelle acque di Marsiglia si è svolta regolarmente: il duo ha chiuso la Medal Race al secondo posto. Il notevole vantaggio sulla coppia argentina aveva permesso al duo azzurro di potersi posizionare almeno al settimo posto nella “finale” per poter essere certi del successo. Con questo decimo primo posto, la spedizione azzurra di Parigi eguaglia le 10 medaglie d’oro conquistate a Tokyo nel 2021.

Una coppia medagliata

Tita fin da subito ottiene dei discreti risultati nella categoria 49er, diventando campione Europeo Youth U23 e vincendo il bronzo mondiale nel 2012. La prima delusione, però, arriva durante l’evento più grande per uno sportivo: alle Olimpiadi di Rio – nel 2016 – insieme a Pietro Zucchetti termina la sua gara soltanto al quattordicesimo posto. Un anno più tardi, arriva l’illuminazione e l’incontro con Caterina Banti: i due iniziano a gareggiare nella categoria catamarano misto Nacra 17. Una scelta che cambia la loro vita sportiva. In ordine, vincono gli Asian Championship di Shangai e, ai Mondiali di La Grande-Motte, sono medaglia di bronzo. Nel 2017 vincono gli europei di Kiel. Nel 2018 vincono prima i mondiali di Aarhus e poi gli europei di Gydnia. Nel 2022 vincono gli europei ancora una volta ad Aarhus e i Mondiali in Nova Scotia, in Canada. Nel 2023 è la volta dei Mondiali de L’Aia. Quest’anno, l’ennesimo successo mondiale a La Grand-Motte. Nel mezzo l’oro a Tokyo 2021 e ora, nelle acque di Marsiglia – durante i Giochi Olimpici di Parigi -, arriva il bis olimpico.