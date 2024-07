Le Olimpiadi di Parigi 2024 si svolgono da venerdì 26 luglio, giorno della cerimonia d’apertura lungo la Senna, fino a domenica 11 agosto. Ben 16 giorni di gare che mettono in palio 329 medaglie d’oro in 39 discipline diverse. L’Italia punta a superare le 40 medaglie ottenute alle Olimpiadi di Tokyo (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi) e restare nella top 10 del medagliere anche a Parigi 2024. Ecco il programma completo della XXXIII edizione dei Giochi Olimpici Estivi: il calendario giorno per giorno con le gare e le finale di Parigi 2024.

Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming | La guida