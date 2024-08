Prosegue il cammino del quartetto azzurro alle Olimpiadi di Parigi. Nella prima batteria della 4×100 maschile l’Italia di Melluzzo, Desalu, Jacobs e Tortu ha chiuso in quinta posizione con il tempo di 38”07 – dietro a Usa (37”47). Sud Africa (37”94), Gran Bretagna (38”04) e Giappone (38”06).

Nell’altra batteria si qualificano Cina (38”24), Francia (38”34) e Canada (38”39): a sorpresa, la Giamaica corre solo in 38”45: sono Giappone e Italia le ripescate. Gli azzurri, dunque, si sono qualificati alla finale che verrà disputata nella giornata di domani – venerdì 9 agosto – alle ore 19.47.

Italia in finale: gli avversari

Stati Uniti, Sudafrica, Gran Bretagna, Giappone, Cina, Francia e Canada saranno gli avversari. Tre anni dopo l’impresa di Tokyo, Jacobs e compagni si ripresentano all’atto conclusivo della 4×100.

Jacobs: “Proveremo a ripetere quanto fatto tre anni fa”

Una qualificazione con il brivido, grazie al ripescaggio. Al termine delle batterie, Marcell Jacobs ha suonato la carica ai microfoni di Rai Sport in vista della finale: “La mia sensazione è di essere andato molto forte, anche se i dati sembrano non dire questo. C’è da rivedere qualcosa e faremo una riunione tecnica ma l’importante oggi, anche se con il brivido, era qualificarsi per la finale di domani. Sarà tutta un’altra gara e proveremo a ripetere quanto fatto tre anni fa, penso che sia possibile e che tireremo fuori il meglio da noi stessi“.