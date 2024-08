Nuovo giorno, nuovi successi per l’Italia: è medaglia di bronzo alle Olimpiadi – nelle tanto discusse acque della Senna – per Ginevra Taddeucci nella 10km di nuoto femminile. La nuotatrice 27enne fiorentina chiude in terza posizione dietro all’olandese van Rouwendaal (argento) e all’australiana Johnson (oro): si alza, così, a 28 il numero di medaglie conquistate in questi Giochi dalla spedizione azzurra. Giulia Gabbrielleschi, l’altra italiana in gara, chiude al sesto posto. Al termine della gara, Gabrielleschi è scoppiata in lacrime ai microfoni di Rai 2: “Dedico il sesto posto a mia nonna che è venuta a mancare: lei mi ha sempre sostenuto, so che oggi sarebbe stata fiera di me”.

Le parole di Taddeucci

Commozione e gioia. Emozioni incontenibili per Ginevra Taddeucci nel post gara: “Tutto questo è incredibile, fino a un mese fa ero fuori dai Giochi e oggi sono qua. Sapevo che sarebbe stata una gara complicata ma mai mi sarei immaginata di conquistare una medaglia. Ho resistito fino alla fine e sono rimasto incollato alle prime due fino alla fine”, ha dichiarato ai microfoni di Rai 2. “Il mio fidanzato mi è stato sempre vicino in questi mesi: se sono qui è per merito suo. Dedico questa medaglia a lui e ai miei genitori“.

Chi è Ginevra Taddeucci

Una medaglia di bronzo per dare continuità ai propri successi. Nel corso della sua carriera, Ginevra Taddeucci ha vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest (2022) e una medaglia d’oro a Fukuoka (2023) nella 4×1500 mista. E non finisce qui: la 27enne fiorentina trionfa anche in Europa. Nel 2022 ha vinto la medaglia d’oro nella gara a squadre mista (4×1250 m) e la medaglia d’argento nella 10 km. Agli europei di Belgrado di due anni dopo arriva sul secondo gradino del podio nella 5 km a squadre, insieme proprio a Giulia Gabbrielleschi, Andrea Filadelli e Marcello Guidi.