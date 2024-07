Parigi è la casa della 33esima edizione dei Giochi Olimpici. Le Olimpiadi 2024 si svolgono da venerdì 26 luglio, giorno della cerimonia d’apertura lungo la Senna, fino a domenica 11 agosto. 16 giorni di gare che mettono in palio 329 medaglie d’oro in ben 39 discipline diverse. L’Italia punta a superare le 40 medaglie ottenute alle Olimpiadi di Tokyo (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi) e restare nella top 10 del medagliere anche a Parigi 2024. Ecco dove vedere in tv e streaming le Olimpiadi.

Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming

Tutti i Giochi Olimpici saranno trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi: compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, verranno trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari.

I canali di Eurosport

– Eurosport 1: il meglio delle Olimpiadi con la selezione degli sport tradizionali (atletica, nuoto, ginnastica artistica)

– Eurosport 2: canale dedicato agli Azzurri e agli sport next gen

– Eurosport 3: golf e sport da racchetta (tennis, tennistavolo, badminton)

– Eurosport 4: Sport artistici (ginnastica artistica e ritmica, tuffi, nuoto artistico)

– Eurosport 5: Calcio

– Eurosport 6: Basket

– Eurosport 7: Sport da combattimento

– Eurosport 8: Pallamano

– Eurosport 9: Pallavolo

– Eurosport 4K: il meglio delle Olimpiadi in Ultra HD

La copertura totale di Discovery+

Ogni sfida, ogni singolo punto sarà visibile su Discovery+. La piattaforma streaming, infatti, copre totalmente tutte le gare di tutte le discipline delle Olimpiadi a Parigi: dalle prime eliminatorie fino alle fasi finali.

L’offerta Sky (Now)

Su Sky saranno visibili ben 10 canali lineari di Eurosport (quelli sopracitati): 210 e 211 per i primi due creati ad hoc per la competizione, dal 251 al 257 per tutti gli altri. Now, invece, offre i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 in streaming on-demand e in diretta Sky.

Le Olimpiadi su Dazn

Oltre 700 ore di programmazione. Sulla piattaforma streaming DAZN sarà possibile vedere otto canali di Eurosport: i primi due sono dedicati al meglio delle Olimpiadi di giornata tenendo conto di una divisione selettiva dei vari sport e degli atleti italiani in gara. In sequenza, da Eurosport 3 a Eurosport 9 (escluso il canale 8) sarà possibile vedere le seguenti discipline: badminton, golf, tennis, tennistavolo, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto artistico e tuffi, calcio, basket, i vari sport da combattimento (judo, lotta greco-romana, lotta libera, pugilato, taekwondo) e pallavolo.

Tim Vision e Prime Video

Le Olimpiadi saranno visibili anche su Timvision, la piattaforma streaming di TIM. Il broadcaster mette a disposizione 14 canali di Eurosport (i primi nove canali e l’opzione 4K) e i quattro canali Eurosport 360. 2mila ore in diretta e on demand con la possibilità di sfruttare la modalità Multilive, che permette di vedere fino a quattro gare contemporaneamente. Su Prime Video, invece, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento mensile (tramite il pacchetto dedicato “intrattenimento+sport”) a Discovery+, usufruendo così dell’offerta che offre la copertura totale della manifestazione.



La Rai in chiaro

Dirette non-stop, dalla mattina fino a tarda serata. Differite e approfondimenti da studio. La Rai (e in particolar modo Rai 2 e Rai Sport HD) proporrà in chiaro un totale di 360 ore di gare in diretta, dando priorità alle discipline in cui sono coinvolti gli atleti italiani. Si tratterà, dunque, di un palinsesto flessibile e pronto ad adattarsi. Inoltre, sarà possibile seguire in streaming lo stesso palinsesto sulla piattaforma Rai Play.