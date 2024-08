Il maltempo che mercoledì 7 agosto ha colpito il Piemonte si è abbattuto con particolare violenza anche in provincia di Biella, soprattutto a Chiavazza. In video le immagini del giorno dopo la tromba d’aria che ha, ad esempio, scaraventato un pino contro un edificio. Sul posto polizia locale e operai al lavoro per tagliare il tronco dell’albero e liberare la strada e le macchine rimaste intrappolate.