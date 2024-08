“Stiamo vivendo in un periodo molto particolare, dove il rischio di perdita di biodiversità è molto forte; la presenza del granchio blu come specie aliena risale a molti decenni fa ma le classificazioni ci davano un numero di esemplari bassissimo per ettaro che si è moltiplicato per mille e quindi è diventato un’invasione“. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in conferenza stampa presso la sala stampa di Palazzo Chigi in occasione della nomina del Commissario straordinario per il granchio blu. “Il riscaldamento del mare probabilmente ha un’incidenza notevole in questo caso – spiega – I danni di biodiversità hanno come conseguenza danni economici, in questo caso per la pesca, con un rischio anche per il turismo perché qualche conseguenza c’è anche rispetto alle spiagge”.