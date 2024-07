Un furgoncino è uscito di strada sbandando e investendo in pieno il dehor di un bar sull’Aurelia di Loano, nel Savonese. È tutto avvenuto mercoledì mattina. Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone. Ancora da chiarire la dinamica: alla guida del mezzo c’era un ragazzo di 22 anni che, forse per un malore, ha perso il controllo del mezzo travolgendo i tavolini. Sul posto il 118, con vigili del fuoco, polizia stradale. I quattro feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

FOTO DI ARCHIVIO