L’attività stromboliana al cratere centrale dell’Etna nel corso della notte ha dato vita a fontane di lava via via più alte. Nelle immagini la situazione tra le 8.00 e le 8.30 del mattino. L’osservatorio etneo dell’Ingv segnala anche un trabocco lavico sull’orlo occidentale del cratere Bocca Nuova. Il tremore intanto continua a salire e dalla Voragine si leva una grossa colonna di cenere che si disperde in direzione est, sud-est.