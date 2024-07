Un aereo della compagnia cilena Latam, un Boeing 777, è stato costretto a fare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Milano Malpensa per un incidente durante il decollo. È accaduto martedì 9 luglio e la scena è stata filmata dalle telecamere di sicurezza dello scalo lombardo. Come si vede dalle immagini, il velicolo ha urtato con la parte inferiore della coda la pista di decollo. Diretto a San Paolo in Brasile, è stato costretto a rientrare a Milano