Smaltita la delusione per Euro 2024, l’Italia del calcio riparte dalla Serie A. Il calciomercato entra nel vivo, alcuni giocatori rientrano dalle nazionali e i club iniziano a programmare la prossima stagione. “L’Inter è campione d’Italia per la 20esima volta nella sua storia”: ci si era lasciati così, con il tricolore alzato a San Siro dai nerazzurri. Ancora presto per poter rivedere in campo le squadre. Da oggi, però, si inizia a fare il conto alla rovescia per un nuovo campionato. Di seguito, il calendario completo delle partite per la stagione 2024/2025: dall’esordio alla 38esima giornata per un’annata sempre più “a spezzatino”.

Serie A, il calendario completo

1° giornata

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina

2° giornata

Cagliari-Como

Fiorentina-Venezia

Verona-Juventus

Inter-Lecce

Monza-Genoa

Napoli-Bologna

Parma-Milan

Roma-Empoli

Torino-Atalanta

Udinese-Lazio

3° giornata

Bologna-Empoli

Fiorentina-Monza

Genoa-Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Milan

Lecce-Cagliari

Napoli-Parma

Udinese-Como

Venezia-Torino