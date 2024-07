Della serie, bene ma non benissimo. Immagina essere l’admin di una pagina meme su Instagram del tuo allenatore preferito e tra i messaggi privati ne spunta uno di un account con un milione di follower che comincia così: “Ciao Luca, ti segnalo due giocatori che potrebbero interessarti per la prossima stagione…”. E se a scriverlo è un agente del settore (ed ex calciatore del Liverpool) come Jose Enrique, capisci che forse c’è qualcosa che non va. E in effetti, l’errore è buffo: con l’intenzione di aiutare Gotti nella ricerca di qualche giovane talento per il Lecce, il procuratore ha scritto a una sua fan page e non al profilo ufficiale dell’ex Udinese. Di certo non il metodo migliore. Verrebbe da dire che i social, almeno per queste cose, non sono ancora una strada professionalmente percorribile. Almeno per ora.

Ufficiale facciamo il mercato del Lecce pic.twitter.com/mXuBLS076l — Luca Gotti Reacts (@LucaGottiReacts) July 2, 2024

La gaffe di Jose Enrique

Sul web lo chiamano metaverso, vivere una situazione surreale, per l’appunto. E per certi versi, così è sembrato. In realtà è una gaffe che sta facendo sorridere nelle ultime ore. Oltre il messaggio sono spuntati anche i due nomi suggeriti al “fake” Gotti: Marcus Pedersen (attaccante norvegese del Loten) e Todd Cantwell (centrocampista dei Rangers). Dirigenza del Lecce, prendere appunti. Ora il mercato lo fanno le fan page. Una bel danno per la credibilità del procuratore.