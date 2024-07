Il calendario della Serie A 2024/2025 è ufficiale. La corsa alla scudetto comincia nel weekend del 17-18 agosto e si chiudere il 25 maggio. L’unico turno infrasettimanale è previsto mercoledì 30 ottobre, mentre non ci sarà nessuna pausa a Natale: si giocherà nei weekend del 22 e del 29 dicembre, così come del 5 gennaio. Saranno invece quattro le soste per gli impegni delle nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo). La Coppa Italia invece prenderà il via con il turno preliminare il 4 agosto 2024 e si concluderà con la finale in programma il 14 maggio 2025.

L’altro annuncio riguarda gli orari delle partite di ogni giornata del campionato di Serie A. Il cosiddetto “spezzatino” diventa estremo, con 9 slot diversi sparsi su 4 giorni per una giornata standard. Sole alle ore 15 della domenica sono previste due gare in contemporanea. Ecco come sarà un normale turno di campionato:

− Venerdì ore 20.45

− Sabato ore 15.00

− Sabato ore 18.00

− Sabato ore 20.45

− Domenica ore 12.30

− Domenica ore 15.00 (due partite)

− Domenica ore 18.00

− Domenica ore 20.45

− Lunedì ore 20.45

Confermati i criteri per la compilazione delle giornate

Questi i criteri da seguire per la formazione del calendario Serie A 2024/2025.

Alternanza assoluta – È prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino, Empoli-Fiorentina.

Asimmetria – Anche nella stagione sportiva 2024/2025 la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.

Derby – Calendarizzati in giornate diverse e non alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale (giornata 10).

Gare tra squadre partecipanti alle competizioni europee – Le società partecipanti alla Champions League non si incontrano con le società partecipanti alla Europa League ed alla Europa Conference League nelle giornate 5/a, 6/a, 22/a, 25/a, 28/a, 32/a e 35/a comprese tra due turni di Competizioni Uefa ‘back to back’.