“Il nuovo allenatore sarà Paulo Fonseca. In lui abbiamo trovato quello che stavamo cercando: porterà un gioco dominante e offensivo; volevamo portare qualcosa di nuovo a San Siro e per i giocatori. Fonseca è l’uomo giusto, siamo fiduciosi e ci crediamo tanto”. In grande stile, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha annunciato così – per la prima volta da dirigente – il nuovo allenatore del club rossonero. Dunque, sarà Paulo Fonseca il successore di Stefano Pioli che è stato ringraziato con queste parole: “Grazie a Pioli per quello che ha fatto, per me e per tutta la società: lui ha vinto, è parte della storia del club”.

L’annuncio ufficiale

Pochi istanti dopo le parole di Zlatan Ibrahimovic, il club rossonero ha reso noto l’arrivo ufficiale dell’allenatore portoghese. “Non sarei entrato al Milan senza un progetto con queste ambizioni. Alla squadra serve la concorrenza: se tu sei favorito non significa che vincerai. L’obiettivo è vincere: tutto ciò che facciamo è per costruire una squadra competitiva che vinca trofei”. Il senior Advisor ha proseguito così la conferenza stampa, parlando di ambizioni e obiettivi futuri.