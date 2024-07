La Guardia di Finanza di Lodi, in un’inchiesta del pm di Milano Paolo Storari, ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza di 83,9 milioni per frode fiscale a carico della filiale italiana della multinazionale statunitense della logistica GXO, che utilizza anche i droni per le movimentazioni merci. L’indagine, come altre portate avanti in questi mesi dal pm Storari, vede al centro i “serbatoi di manodopera“: un presunto sistema attraverso il quale grandi aziende si garantiscono “tariffe altamente competitive” sul mercato “appaltando la manodopera” a cooperative e altre società in modo irregolare per i loro servizi di logistica.

Dalle indagini condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf di Lodi, con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate, emerge che sarebbero stati “sistematicamente” omessi i versamenti degli “adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali” per i lavoratori. In questo presunto “meccanismo illecito” risultano emesse, spiegano gli investigatori, “e sono state successivamente utilizzate dalla società beneficiaria”, ovvero GXO, “fatture false per un imponibile complessivo di oltre 382,6 milioni di euro”. È stato rilevato che i rapporti di lavoro con la società committente, sempre GXO, nei servizi di logistica “sono stati ‘schermati’ da consorzi e cooperative ‘filtro’, che a loro volta si sono avvalsi di diverse cooperative e società aventi la mera funzione di serbatoio di manodopera”.

Nell’inchiesta sulla “complessa frode fiscale” sono in corso diverse perquisizioni nelle province di Milano, Monza e Brianza, Novara e Piacenza nei confronti delle imprese coinvolte, con conseguente “notifica dell’informazione di garanzia anche in tema di responsabilità amministrativa dell’ente in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti della società, a favore di quest’ultima”. La filiale italiana di GXO, secondo l’accusa, sarebbe stata la “beneficiaria finale di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d’appalto in luogo di contratti di somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore”.