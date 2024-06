“Mi rifiuto di credere che abbia detto una cosa del genere“. Lo ha detto il capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo, arrivando nella sede della Lega di via Bellerio, a Milano, rispondendo a una domanda sulla scelta del Senatur Umberto Bossi di votare per Forza Italia alle Europee. Mentre il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, ha assicurato di non essere arrabbiato: “Deluso? Un po’”