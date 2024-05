È ancora caldo da record in India. Quest’oggi, mercoledì 29 maggio, nella zona di Mungeshpur, a nord ovest della capitale, una stazione meteo è arrivata a segnare 52.3 gradi. È la più alta temperatura di sempre del paese. India e Pakistan stanno subendo da giorni ondate di caldo estreme e le temperature erano già arrivate a sorpassare i 50 gradi in varie zone settentrionali e centrali. Solo in questa settimana, più di 37 città indiane hanno toccato livelli superiori ai 45gradi. Le estati indiane, che vanno da marzo a settembre, sono generalmente calde e umide. Ma in questo 2024 la situazione è aggravata da un’umidità ben superiore ai valori abituali.

Suona un poco pleonastica l’allerta diramata dal servizio meteo secondo cui “quest’anno il paese probabilmente sperimenterà ondate di caldo più lunghe e intense”. Il capo del Dipartimento meteorologico indiano (IMD), Mrutyunjay Mohapatra, ha spiegato come a giugno le temperature massime probabilmente resteranno al di sopra della norma e che la stagione dei monsoni in arrivo sarà molto forte. Secondo il The Times of India, il caldo ha fatto esplodere il consumo di energia elettrica a tal punto che oggi a Nuova Delhi sono stati raggiunti gli 8.302 di Megawatt. Mai nella storia la domanda in città aveva sfondato la quota di 8.300 MW. Innumerevoli i disagi. Come riportato dalla Bbc un tribunale di Delhi, non munito di aria condizionata, è stato costretto a interrompere le udienze. A Jaipur, capoluogo del Rajasthan, sono già morte tre persone a causa di colpi di calore.