Cerchiamo di fare il lavoro che i partiti non fanno più, partire da una visione del mondo, mettere al centro e condividere contenuti e programmi”. Così il Forum Disuguaglianze e Diversità coordinato da Fabrizio Barca sta portando avanti da qualche settimana un’insolita campagna in vista delle elezioni europee, anziché un partito, promuove dei contenuti. Un libro, “Quale Europa”, curato da Elena Granaglia e Gloria Riva, viene presentato insieme alle 13 proposte di riforma o di leggi che potrebbero essere promosse in Ue. “Manca meno di un mese alle elezioni europee e non c’è traccia dei programmi dei partiti che si presentano alle urne – spiegano Marco De Ponte e Massimo Florio a margine della tappa organizzata dall’associazione San Marcellino e l’Università a Genova – per questo crediamo sia utile offrire contributi su ambiti come la giustizia sociale e ambientale, sui quali confrontare programmi, partiti, candidature ed eletti”.

I capitoli sono brevi, solo otto pagine per ogni tema affrontato: “L’Unione che auspichiamo nel libro è un luogo di promozione del welfare universale, non penalizzato dall’austerità; dove la conoscenza e i dati siano accessibili e a disposizione delle comunità; dove la trasformazione ecologica sia accelerata nell’interesse prima di tutto dei più vulnerabili, per realizzare un modo più giusto di vita e di lavoro e dove politiche pubbliche e governo siano democratizzati in un’ottica di cooperazione e pace”.