Sale l’allerta meteo a Milano per le giornate del 20 e 21 maggio. Nel giro di poche ore, il Comune ha innalzato il grado di allarme per le precipitazioni previste sul capoluogo lombardo nella tarda serata di lunedì e nelle prime ore di martedì. L’allerta si è quindi trasformata in rossa per l’elevata criticità per rischio idrogeologico a parte dalla mezzanotte, ma già nelle ore precedenti le precipitazioni potrebbero creare notevoli difficoltà.

Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha infatti emesso un avviso di criticità rossa – cioè elevata – per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte, preceduto da un’allerta arancione (quindi rischio moderato) a partire dalle ore 21 e gialla (ordinario) per rischio temporali a partire già dal pomeriggio. Palazzo Marino ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro, considerati a rischio esondazione, e per coordinare gli eventuali interventi in città. È stata inoltre convocata l’Unità di crisi locale per la pianificazione delle attività operative e la dislocazione delle squadre sul territorio.

A Milano sono previste forti ed estese precipitazioni soprattutto a partire dalla serata, lungo la notte e nelle prime ore del mattino di martedì che potrebbero creare le condizioni per allagamenti ed esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro. Il Comune ha invitato i cittadini a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi. Inoltre è sconsigliato sostare sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende. È stata inoltre richiesta la messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

Scatta ancora l’allerta rossa nelle prossime 24 ore anche in Veneto. Il bollettino meteorologico che la Regione si appresta a emettere “sarà sicuramente di massima allerta”, avverte il governatore Luca Zaia, che teme ulteriori danni nelle zone già colpite dall’alluvione della scorsa settimana. Le prime piogge, previste in serata, “potrebbero non essere problematiche se non avessimo già avuto tanta pioggia – ha aggiunto Zaia – Il terreno al momento non è in grado di assorbire quell’acqua”. Sono attese precipitazioni “da 100 millimetri, il che vuol dire circa 10 centimetri d’acqua al metro quadrato”, conclude il governatore. Il fronte temporalesco si sposterà anche verso il Centro-Nord con un rapido peggioramento del tempo che partirà dalla Sardegna e si sposterà verso Toscana, Umbria e Lazio, con piogge abbondanti e rischio di grandine che potrebbero causare allagamenti improvvisi e nuove esondazioni, come avvenuto la scorsa settimana.