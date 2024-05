“Un’occasione persa”. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di “Mattino Cinque” su Canale5, la decisione di non trasmettere il suo confronto con la segretaria dem Elly Schlein su Rai1 è un errore. “Mi dispiace molto perché secondo me è un’occasione persa. Sarebbe stato un modo per capire bene cosa cambia se vince un modello o se vince l’altro, dopodiché ha dato fastidio a qualcuno, ne prendo atto, lo faremo in altri modi“.

La leader Fdi ha poi aggiunto: “Molti mi hanno chiesto chi te lo fa fare? Soprattuto se sei in vantaggio, secondo me il confronto è sempre bello, aiuta cittadini a capire cosa sta accadendo“. Lo stop è stato deciso dopo che non è arrivato il via libera della maggioranza dei partiti, richiesto dall’Agcom. Nel merito delle regole la presidente del Consiglio ha dichiarato: “Fermo restando che se dicessi adesso che voglio modificare la par condicio per settimane i giornaloni scriverebbero che il governo è autoritario, sono materia di cui è meglio non se ne occupi il governo, se ne dovrebbe occupare il Parlamento. La legge è la stessa che c’è sempre stata”. Proprio prima dell’avvio della campagna elettorale, la maggioranza ha tentato l’assalto alle norme della par condicio spingendo perché il tempo di parola del governo fosse aumentato.

Intanto chi ha rilanciato è stata SkyTg24 che ha invitato tutti i leader insieme per un confronto. La data proposta è il 27 maggio, in diretta, nell’ambito dell’evento Sky Tg24 Live In Milano.