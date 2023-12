“Non fate mai nulla, siamo noi a dover diffidare da voi”. Fedez risponde a Giorgia Meloni con una serie di storie su Instagram dopo che la presidente del Consiglio, dal palco di Atreju, ha attaccato Chiara Ferragni per il caso Balocco. “Nonostante non c’entri niente con la vicenda (che abbiamo raccontato qui, ndr) sono stato additato come un truffatore. E Meloni, anziché parlare dei problemi del Paese, ha detto che bisogna diffidare dalle persone che lavorano sul web. E questa sarebbe la sua priorità?”. Il rapper ha elencato sia le iniziative di beneficenza di cui è stato promotore – come per i malati gravi durante la pandemia da Covid o gli aiuti alle persone dello spettacolo rimaste senza lavoro – sia le battaglie di carattere sociale che ha portato avanti, come il bonus psicologico. “E voi politici cosa avete fatto? Siamo noi a dover diffidare da voi”.

A stretto giro la Direzione generale Spettacolo del ministero della Cultura ha replicato in una nota che “nel triennio pandemico 2020/2022, sono stati complessivamente erogati, a favore del settore, oltre 95 milioni di euro direttamente ai lavoratori e più di 260 milioni alle imprese per un totale complessivo superiore ai 355 milioni di euro“.