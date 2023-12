Il suo video su TikTok ha superato sette milioni di visualizzazioni. Lei è Jemima June e fa la barista in un locale a Nashville, Tennessee. Nel filmato postato dalla creator si sente un cliente che chiede “una tequila al mirtillo, senza ghiacco“. La ragazza precisa che “senza ghiaccio non vuol dire avere più alcol. Per avere più alcol è necessario dire ‘doppia’, altrimenti sa ti tentativo di truffa”. Il video ha attirato centinaia di commentatori ma non tutti in accordo con Jemima, anzi: “È lecito volere evitare di bere un drink acquoso”, “A volte vogliamo semplicemente bere senza ghiaccio”, “Non sei stata gentile”. Tanti anche gli utenti d’accordo con lei: “Scortese? Con quel volume della musica è stata fin troppo educata”, “Chi dice che il tuo atteggiamento è sbagliato chiaramente non sa cosa significhi fare la barista”, “Succede costantemente e questi clienti hanno bisogno di una lezione”. La tiktoker ha circa 975.400 follower e i video nei quali mostra il suo lavoro al bar hanno superato i 40 milioni di like. Il primo, quello fissato, fa vedere la sua abilità nell’aprire bottiglie di birra.