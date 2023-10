“Chi darà il contributo maggiore verrà con me in una redazione televisiva, il secondo farà un giro con me in Parlamento, il terzo potrà mettere sui miei social un messaggio”. Laura Ravetto, deputata della Lega (ex Forza Italia), ha lanciato sui social una specie di concorso a premi per chi finanzia il Carroccio. “Sosteneteci – ha detto – fate le donazioni se credete nelle nostre battaglie”.