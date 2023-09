Sembra una scena da film ma così non è. Un uomo statunitense è stato fermato dalla polizia e fatto tornare indietro perché viaggiava in auto con un enorme toro “seduto” al posto del passeggero. Il fatto è avvenuto a Norfolk, nel Nebraska. Per permettere all’animale di viaggiare “comodamente” in auto, l’uomo aveva tagliato parte del tettuccio e del parabrezza e rimosso i sedili. Fermato lungo la Us-257, l’uomo ha percorso 50 km prima di essere fermato e rispedito indietro, cavandosela con un avvertimento.