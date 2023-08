Da tempo ormai l’attore Giovanni Storti, del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, pubblica sui propri profili social dei brevi video (da migliaia di visualizzazioni) in cui spiega alcune piccole buone pratiche da applicare nel quotidiano per salvare l’ambiente. L’ultimo è dedicato a chi raccoglie frutta selvatica e funghi. “Potremmo raccogliere 10 chili di more, ma non lo facciamo – dice con una vaschetta in mano davanti a un’enorme siepe di Rovo – Perché? Perché non piacciono solo a noi. Piacciono anche agli uccellini, alle vespe, agli insetti, a tantissimi animaletti. Quindi non facciamo i predatori. Anche con i funghi: non piacciono solo a te. Non facciamo i predatori. Riempiamo questa vaschetta e per una settimana siamo a posto”. Come fa capire l’attore, le siepi di rovo sono considerata delle piccole foreste in miniatura perché hanno un ruolo cruciale nell’offrire rifugio a molteplici specie di animali, uccelli, insetti e microrganismi.