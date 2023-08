Dopo una pausa di sei anni Gabriel Garko torna sul piccolo schermo con una fiction che andrà in onda su Canale 5, ma non solo. “Era la proposta giusta al momento giusto. Interpreto Marcello, un uomo che ha perso la memoria e deve ritrovare se stesso, che è un po’ quello che è successo anche nella mia vita in fondo. Lui cerca di ricrearsi una nuova esistenza, ripartendo da zero e io sto facendo la stessa cosa”, ha spiegato in una lunga intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni. Poi tornando a parlare del suo stacco iniziato nel 2017 ha ammesso: “Avevo bisogno di quello stacco, l’ho voluto, l’ho cercato. In realtà volevo prendermi un paio di anni di pausa, ma poi è arrivato il Covid e i tempi si sono allungati”. La serie, “Se potessi dirti addio“, in onda prossimamente, è un giallo ricco di passione e colpi di scena e vedrà come co-protagonista Anna Safroncik.

Le riprese sono già iniziate e in questi giorni Garko è stato impegnato con il suo primo ciak dopo tanto tempo. Come l’ha vissuto? “Prima di ricominciare un po’ di ansia ce l’avevo, lo confesso. Mi chiedevo: ‘E se poi non mi ricordo niente?’. Invece è come andare in bicicletta. Non ho avuto nessun problema, è tornato tutto in modo naturale come se non me ne fossi mai andato”, ha affermato. Poi ha anticipato: “Marcello è un personaggio particolare, è un artista, un pianista. Ho studiato piano e in alcune scene sono io che suono. O meglio, ci provo”. Infine, ha dichiarato: “Oltre a questa fiction, che è un bellissimo giallo misto a passione, con tante sorprese per lo spettatore, posso anticipare che ci rivedremo ancora in tv e poi anche in teatro“.