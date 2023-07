Sta facendo il giro dei social il video che ritrae un autista alla guida di un bus, a Roma, diretto verso piazzale Ionio, che si addormenta. Il filmato è stato condiviso dalla pagina Welcome to favelas e mostra l’uomo che si assopisce ripetutamente mentre è al volante dell’autobus. Non sono note le condizioni di salute dell’autista – e, più nello specifico, le ragioni per cui si addormenta – ciò che è certo è che chi lo ha ripreso col telefono non è intervenuto né per la tutela degli altri passeggeri (e di se stesso) né per chiedere all’uomo alla guida se stesse bene.