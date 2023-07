“Prima che scriviate stroz**te su TikTok, ho sputato sul palco, teste di caz*o… Chiarito questo, andiamo avanti“. Così Damiano David, dei Maneskin. Il frontman di quella che al momento è la band rock più seguita al mondo ha spiegato, durante il live a San Siro, che lo sputacchio a lunga gittata sparato a Roma non era sul pubblico ma sul palco. David avrebbe avuto bisogno di tossire e poi di sputare, cose che capitano nei bar di provincia una media di 112 volte al minuto a opera di semplici avventori, nessuno dei quali – a memoria d’uomo – ha mai calcato il palco di uno stadio. Chissà se il fashion leader lo sa. La mini clip con lo sputo ha cominciato a girare sui social e David ha sentito l’esigenza di smentire: no, non voleva dare refrigerio al pubblico con la sua saliva, voleva solo sputare sul palco. “Teste di cazz*”, ha aggiunto. Quando sarebbe stato rock non dire alcunché, non commentare queste scemenze né giustificarsi per non aver commesso il fatto. Il rock è morto, viva il rock.