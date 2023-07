Alessandra Mastronardi, 37 anni, attrice e ambasciatrice Unicef, ha sposato ad Anacapri Gianpaolo Sannino, dentista, suo compagno da un paio d’anni. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa di Santa Sofia. I due si erano conosciuti da ragazzi, ben 17 anni fa, poi il destino li ha divisi, per farli incontrare più volte. Infine, dopo 15 anni, ha confessato Mastronardi in una recente intervista a Vanity Fair, “devi capire che è la persona della vita e che non ci puoi fare nulla, devi cedere”.