Oggi la vita scorre tra stories pubblicate su Instagram, tweet, video tutorial su YouTube, post su Facebook e challenge su TikTok. Lo sanno bene gli influencer e i creator che di engagement e collaborazioni con le aziende ci vivono e ne hanno fatto un vero e proprio lavoro, che adesso ha anche una regolamentazione. Come è ovvio che sia ogni piattaforma social ha un determinato linguaggio e tipo di pubblico, ma forse pochi sanno che alcune app sono più redditizie di altre. La risposta arriva dal nuovo “listino” del mercato italiano dell’influencer marketing elaborato da DeRev, società milanese che si occupa di identity, posizionamento e reputazione online. Quanto può guadagnare un talent su Facebook con una fanbase di almeno 3 milioni di follower e lo 0,7 di engagement rate? Fino a 5000 euro a contenuto sponsorizzato.

Discorso diverso per YouTube, la piattaforma video targata Google: qui i creator con almeno 1 milione di follower e il 2,5% di engagement rate possono arrivare fino a 80 mila euro. DeReve Corriere Della Sera hanno quindi provato a calcolare quanto potrebbero guadagnare le star del web per un singolo contenuto caricato online su YouTube. Spicca l’esempio di Marco Montemagno (con 852mila follower) i cui compensi variano tra i 20 e i 35 mila euro a video. Discorso diverso per Instagram dove un post per i profili con oltre i 5 milioni di follower e l’1,8% di engagement rate può portare a guadagnare tra i 20 e i 75 mila euro per un post e tra i 7500 e i 30 mila euro. Regina indiscussa di Instagram è ovviamente Chiara Ferragni che con la sua fanbase da 24,9 milioni di fan non supera l’1,5% di engagement.

A rientrare in entrambi i parametri è Giulia De Lellis (5,4 milioni e 1.9% di share). Per quanto riguarda il colosso cinese TikTok invece i compensi variano tra i 18 e i 75 mila euro per clip pubblicate su profili con oltre 5 milioni di follower e 3% di engagement. Qualche esempio? Il Re del web, Khaby Lame (161,3 milioni) con engagement fermo a 1.9% e Fedez (6,1 milioni) con l’engagement più alto di tutti: 7,8%. Uno studio che tende ad essere in continua evoluzione: secondo DeRev il 2023 “potrebbe far registrare un ulteriore aumento del 13%”, fino a sfiorare un valore complessivo di 350 milioni. Mica male.