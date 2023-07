“Ciao ragazzi, oggi è un giorno molto brutto per me perché tra qualche giorno dovrò lasciare la mia casa. Volevo sfogarmi e condividere con voi questo momento un po’ triste. Dovete sapere che io sono nato e cresciuto in questa casa che mi hanno regalato i miei genitori, una casa dove ci sono tutti i loro sacrifici, la loro vita”: così Federico Fashion Style su Instagram attraverso alcune stories, racconta della decisione del tribunale che ha assegnato la casa alla sua ex moglie Letizia Porcu. Federico Lauri prosegue con i tanti ricordi legati alla sua abitazione e su come l’abbia poi adattata al suo gusto, arredandola in modo “barocco”. L’hair stylist dice di parlare a nome dei padri che si trovano nella sua situazione: “Io sono distrutto perché sono qui a parlare anche a nome di altri papà che sono nella mia situazione. Papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per la cattiveria. Non è giusto, ci deve essere una legge che tutela i papà e tutte le persone che amano i propri figli”. Poi le parole sulla ex moglie: “Perché il giudice ha deciso di affidarla a lei? E lei non ha mai vissuto in questa casa, lei vive tra Roma e casa della madre e io devo andare via da casa mia, perché il giudice ha deciso di affidarla a lei. Ma dov’è la giustizia?”.