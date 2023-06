Sono trascorsi appena due giorni dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi, che si è spento all’età di 86 anni presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dov’era ricoverato da giorni. Da quel momento, giornali, tv e social sono stati letteralmente invasi da dettagli, indiscrezioni e ricordi dell’ex premier. E fin qui nulla di nuovo o di inaspettato. Quello che, invece, in molti potrebbero non sapere è cos’è accaduto su TikTok. In particolare ci si riferisce qui ai video di reazioni alla notizia. Questa tipologia di contenuti è, in realtà, molto diffusa sui social anche in altri contesti ben più leggeri. Qualche esempio: vanno molto bene i filmati in cui creator o influencer spacchettano qualche regalo che hanno ricevuto oppure semplicemente mostrano in camera il contenuto della spesa appena fatta. E ancora i prodotti di bellezza appena acquistati o, in ambito musicale, la reazione ad alcune canzoni ascoltate per la prima volta (durante il periodo dell’Eurovision Song Contest, ad esempio). Insomma: il creator in questione coinvolge i propri follower e li mette sullo stesso piano, scoprendo insieme qualcosa di nuovo. Non è tanto differente da ciò che è accaduto negli ultimi due giorni, ovvero quando giovani creator hanno ripreso la reazione dei nonni non appena appresa la notizia della morte del fondatore di Forza Italia. Mesi fa ne avevamo parlato in riferimento ad un trend in cui veniva annunciata la morte di un personaggio famoso, ma in quel caso si trattava di vergognose fake news.

Veniamo invece ad oggi. C’è Marica, che pubblica su TikTok il filmato della nonna in cui le dice: “È morto Berlusconi”. Quindi la signora anziana: “E come mai? Dicevano che stava bene”, la replica. Allora la nipote: “È stato ricoverato un’altra volta e non ce l’ha fatta“. La nonna, tristissima, non riesce quasi a proferire parola. Incredula anche Nonna Costanza (seguita da 82,3mila persone e con 3.5 milioni di ‘mi piace’). Qui la reazione è inizialmente più pacata. Sono addirittura 3 i video pubblicati al riguardo, dove il primo ha già superato 3 milioni di visualizzazioni: “Uh! Mi sono presa collera. E com’è morto? Quanti anni teneva?“, chiede la nonnina, prima di lasciarsi andare, insieme al nipote, ad un serie di elogi nei confronti di Berlusconi. Infine c’è Marinella, una ragazza come un’altra. Insomma, non una tiktoker né una creator, la quale si avvicina alle 20.000 visualizzazioni solo con il video in cui annuncia alla nonna la morte dell’ex premier. “È morto? Non ho sentito niente”, la risposta della nonna piuttosto stupita. Un fenomeno circoscritto, molto italiano e molto meridionale (la maggior parte dei filmati provengono da Campania e Puglia). Non mancano i commenti: “Tutti i nonni lo amavano a Berlusconi“, assicura Annalisa. Parla per te.