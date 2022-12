Lungi da FQMagazine demonizzare i social o fare la figura dei boomer, ma uno degli ultimi trend di TikTok è veramente incomprensibile. Andiamo dritti al punto: si tratta di inventare che un personaggio dello spettacolo sia morto per vedere la reazione dei propri familiari, magari particolarmente legati proprio a quel vip. Spesso la caption (la didascalia, la scritta in sovraimpressione) non lascia spazio all’immaginazione: “Dico a mio nonno che è morto Massimo Ranieri”. Altre volte, invece, si intuisce fin da subito che si tratta di uno scherzo (di cattivo gusto): “È morto Paolo Bonolis” e una emoticon che ride accanto. Ma capiamo bene come funzionano i video di questo tipo con un esempio pratico. C’è Pasquale – 163.6mila follower e 8.4 milioni di ‘mi piace’ – che scrive: “Dico a mia mamma che è morto Renato Zero. Anche in questi casi la sua reazione è STRANA ahaha”.

Poi corre verso di lei e afferma: “Mamma, mamma, non puoi capire cos’è successo. È morto Renato Zero!”. “Ma che stai dicendo, non ci credo proprio”, replica la madre, impegnata nelle faccende di casa. Quindi lui rincara la dose: “Te lo giuro. ‘Muore stamattina per un infarto nel suo hotel a Roma’, dice lui come se stesse leggendo la notizia da un articolo di giornale”. “Oh no, no per piacere. Mi viene da piangere. Aspetta, aspetta – continua la signora, che non si capisce se sia complice o meno -. Cerco su Google: ‘Dove sta Renato Zero?’. ‘Come sta di salute Renato Zero?’. Sta bene, non c’è scritto niente”. “Menomale ma, allora andiamo ad un altro concerto? Andiamo a cantare insieme?”, conclude il creator nel video, che ha riscosso anche un modesto successo (più di 51.4mila ‘mi piace’ e 482 commenti nel momento in cui scriviamo). Cambia il titkoker, cambia il VIP ma non la sostanza. “Oddio Maria De Filippi muore a 62 anni in un incidente stradale. Vi giuro“, dice tale @Manna.

E Luciano, invece: “O mio Dio, Maria De Filippi è morta in un incidente stradale stanotte, è uscita ora la notizia”. “Metti Canale 5″, gli risponde la madre. Quindi lui è costretto a svelare tutto: “È uno scherzo” e si prende qualche vaffa dai familiari presenti a casa. Anche Paolo Bonolis è tra le celebrità più ‘colpite’ da clip di questo genere. Addirittura una signora si lascia andare ad una vergognosa insinuazione. “Oddio mamma, è morto Paolo Bonolis all’età di 64 anni mentre era in vacanza a Cortina, arresto cardiaco. Ti giuro”, esordisce Gennaro. “No, ti prego. Paolo Bonolis no. Quella l’ha ucciso, quella pu**ana”, risponde la mamma. Poi scoppiano a ridere. A chi stava facendo riferimento? Questi sono solo alcuni TikTok che stanno spopolando sulla piattaforma cinese. Basta scrivere nella barra di ricerca: “È morto” che escono una serie di risultati piuttosto chiari: “È morto scherzo”, “È morto Claudio Baglioni”, “È morto trend” e così via. Like a gogo e commenti allegri. Solo noi non cogliamo la ‘parte divertente?’.