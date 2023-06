Salt Bae, Bye Bye? La notizia sta facendo il giro dei media soprattutto internazionali. Salt Bae Burgers, l’hamburgeria newtorkese del macellaio turco star dei social, non è più nella sede dove ha aperto 3 anni fa. E non si è trasferita, o meglio sì. Un giallo? Niente affatto: semplicemente ora si trova in una delle due sedi newrokesi della Nusr-Et Steakhouse (dal vero nome del proprietario, Nusret Gökçe) nella quale, si legge sul sito, ora si servirà anche il menù dell’hamburgeria. Parrebbe un contenimento costi. Come l’hanno presa i newyorkesi? Difficile dirlo ma possiamo ripercorrere alcune recensioni fatte al locale definito da Scott Lynch del Gothamist così: “Qualche settimana fa ho avuto la spiacevole opportunità di consumare diversi pasti tristi in ospedale, e tutto quello che ho mangiato da Salt Bae era peggio”. Quasi tutti quelli che hanno scritto del locale, che in teoria avrebbe dovuto essere più economico dei ristoranti ma che aveva comunque prezzi esorbitanti, ne hanno scritto male (panino con coca circa 150 euro per arrivare a 7000 col piatto più caro). Salt Before Anyone Else (questo vuol dire “bae”). Siamo arrivati ad un momento complicato per il macellaio star dei social che “sala” con pose da divo del cinema?