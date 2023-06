“Mi viene da dire che sono viva per miracolo. Adesso vi racconto cos’è successo oggi”. Esordisce così la tiktoker Martina Socrate nelle sue Storie di Instagram iniziando un accorato e concitato racconto della disavventura che ha vissuto insieme alla madre durante la vacanza che stanno facendo alle Maldive. Cosa è successo? Tutto è iniziato quando hanno deciso di cambiare resort, non essendo soddisfatte della struttura in cui avevano prenotato. Organizzato il cambio, a lei e alla madre viene dato appuntamento per il trasferimento via mare: le condizioni meteo, però, come spesso accade sull’Oceano, cambiano repentinamente e inizia così a piovere.

Sua madre esprime qualche perplessità a partire ma viene rassicurata e così le due donne si mettono in viaggio. E inizia l’incubo: “Il tragitto doveva durare 30 minuti, sta di fatto che dopo 10 minuti la situazione diventa pericolosa. Il mare era grossissimo, tutti sulla barca urlavano. Vi giuro che ho visto la morte in faccia”, racconta Martina.

Quindi il panico: “I ragazzi della barca, che sono lì tutti i giorni, avevano lo sguardo spaventato. Ho filmato tutto, tranne le parte in cui il mare era più brutto perché veramente mi stavo ca*ando addosso. Non pensavo di essere qui a raccontarvelo [..] Loro mi dicono che lo fanno tutti i giorni ma per me era veramente pericoloso. Probabilmente monterò un video, assolutamente. The end. Se c’è il mare grosso non fate ca**ate, non andate in mare“. Fortunatamente, l’equipaggio è riuscito ad effettuare una sosta su un’isola lì vicina, riprendendo il viaggio solo quando le condizioni meteo sono migliorate.