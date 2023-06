Dopo l’intervista a La Confessione di Peter Gomez, Arisa torna sulle polemiche sorte in seguito alle sue parole di apprezzamento per Giorgia Meloni che, a suo dire, “sui diritti lgbtq+ si comporta come una madre severa”. In un lungo video la cantante ribadisce la sua stima per la premier e si augura di vederla alle manifestazioni del Pride. “Il mio sogno più grande è che Giorgia Meloni sia al Pride per ascoltarvi, per capire le vostre ragioni, senza filtri e intermediari. E concedervi, concederci, i diritti fondamentali, e capire che è solo amore quello che vogliamo. Anche per lei sarebbe molto più semplice amministrare uno stato di persone felici”