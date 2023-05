Piccolo incidente per Bruce Springsteen durante il concerto ad Amsterdam, alla Johan Cruiyff Arena. La rockstar è inciampata su un gradino mentre tornava sulla parte superiore del palco per raggiungere i suoi musicisti. Qualche secondo di apprensione tra il pubblico, perché il Boss è rimasto per qualche secondo a terra, ma non si è trattato di nulla di grave: Springsteen si è rialzato e ha subito ripreso il concerto.