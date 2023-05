Ogni anno, più di 5mila tonnellate di sostanze chimiche dannose entrano in contatto con le persone attraverso gli shampoo, i detersivi e altri prodotti di uso domestico. Sostanze che possono causare cancro, difetti alla nascita o danni riproduttivi. A rilevarlo, un nuovo studio condotto dal Silent Spring Institute e dall’Università della California. Molti di questi prodotti comuni come shampoo, lozioni per il corpo, detergenti, naftalina e solventi per vernici, dicono i ricercatori sulla rivista Environmental Science & Technology, contengono composti organici volatili tossici, sostanze chimiche che si disperdono come gas, si accumulano nell’aria e causano una varietà di problemi di salute.

Poiché la maggior parte delle aziende non sono obbligate a divulgare cosa contengono i loro prodotti o quanto, è difficile sapere a cosa le persone possono essere esposte e quali potenziali effetti sulla salute. “Questo studio è il primo a rivelare l’entità in cui i composti organici volatili tossici vengono utilizzati in prodotti di tutti i tipi “, afferma l’autore principale Kristin Knox, scienziato presso il Silent Spring Institute. Per l’analisi, Knox e i suoi colleghi si sono rivolti al database della California Air Resources Board (CARB) che da oltre 30 anni monitora i composti organici volatili per tenere sotto controllo lo smog. In presenza di luce solare, i composti organici volatili reagiscono con altri inquinanti atmosferici per formare l’ozono, l’ingrediente principale dello smog. In base al suo programma di regolamentazione dei prodotti per i consumatori, CARB raccoglie periodicamente informazioni su un’ampia gamma di prodotti, dallo spray per capelli al liquido lavaparabrezza.

I dati includono informazioni sulla concentrazione di composti organici volatili utilizzati in vari tipi di prodotti e su che quantitativo di ogni tipo di prodotto viene venduto nello stato. Ma CARB non condivide dati su prodotti specifici. In un rapporto sulla rivista Environmental Science & Technology, i ricercatori hanno quindi analizzato i dati CARB più recenti, concentrandosi su 33 composti organici volatili elencati nella legge sul diritto alla conoscenza della California, più nota come la legge Proposition 65. La norma richiede alle aziende che vendono prodotti in California di avvisare gli utenti se i loro prodotti potrebbero esporli a quantità significative di queste sostanze chimiche dannose. L’analisi del team ha rilevato che più di 100 tipi di prodotti di uso quotidiano che contengono composti organici volatili nell’elenco della Proposition 65. Di questi, i ricercatori ne hanno identificati in particolare 30, tra cui una dozzina di diversi tipi di prodotti per la cura personale, che meritano un esame speciale perché spesso contengono sostanze chimiche estremamente dannose per la salute. Ad esempio, i lavoratori dei parrucchieri e delle unghie usano smalti e solventi per unghie, adesivi per unghie artificiali, piastre per capelli e altri cosmetici. Secondo l’analisi, questi tipi di prodotti combinati contengono fino a 9 diversi composti organici volatili pericolosi.

I bidelli potrebbero utilizzare una combinazione di detergenti generici, sgrassanti, detergenti e altri prodotti per la manutenzione, che potrebbero esporli a più di 20 composti organici volatili dannosi. “La stessa cosa vale per i lavoratori dell’auto e dell’edilizia. Tutte queste esposizioni si sommano e potrebbero causare gravi danni “, afferma il coautore Meg Schwarzman, medico e scienziato della salute ambientale presso la UC Berkeley School of Public Health che ha condotto lo studio. “I lavoratori meritano di sapere a cosa sono esposti e soprattutto, meritano prodotti più sicuri e questo studio dovrebbe costringere i produttori ad apportare cambiamenti significativi per proteggere la salute dei lavoratori”, prosegue il ricercatore. In sintesi, di 33 composti organici volatili elencati nella Prop 65, i ricercatori hanno identificato le 11 principali sostanze chimiche che le aziende dovrebbero eliminare dai prodotti a causa dell’elevata tossicità e dell’uso diffuso delle sostanze chimiche.

Tra i prodotti utilizzati per il corpo, la formaldeide era il più comune ed è stata trovata in smalti per unghie, shampoo, trucco e altri tipi di articoli per la cura personale. Per i prodotti utilizzati in casa, i detergenti generici, i materiali artistici e i detersivi per bucato contenevano la maggior parte dei composti organici volatili ritenuti dannosi. Gli adesivi contenevano più di una dozzina di diversi composti volatili, evidenziando che i lavoratori possono essere esposti a molte sostanze chimiche tossiche utilizzando un solo tipo di prodotto. Infine, il team ha calcolato la quantità totale di composti organici volatili emessi dai prodotti di consumo d’interno e ha scoperto che più di 5.000 tonnellate di sostanze chimiche volatili sono state rilasciate da prodotti in California nel 2020. Di queste, quasi 300 tonnellate provenivano solo dalla naftalina (1,4-diclorobenzene). “Sebbene la normativa Prop 65 abbia ridotto l’esposizione del pubblico a sostanze chimiche tossiche anche attraverso contenziosi che incentivavano le aziende a riformulare i loro prodotti, le persone continuano a essere esposte a molte sostanze chimiche pericolose”, afferma la coautrice Claudia Polsky, direttrice della Environmental Law Clinic presso la UC Scuola di giurisprudenza di Berkeley. Gli autori suggeriscono anche, sulla base delle loro scoperte, che la US Environmental Protection Agency prenda in considerazione la regolamentazione di cinque ulteriori sostanze chimiche ai sensi del Toxic Substances Control Act (TSCA). Queste sostanze chimiche includono ossido di etilene, stirene, 1,3-dicloropropene, dietanolammina e cumene.