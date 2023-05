Sempre più nera l’acqua che circonda l’azienda Unigra di Conselice colpita dall’alluvione che ha sommerso la Romagna. Non solo il livello dell’acqua non è sceso ma queste appaiono più scure rispetto ai primi giorni. In tutto il comune di Conselice le acque stagnanti stanno generando preoccupazione per una possibile emergenza sanitaria.