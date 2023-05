Alla stampa americana non era certo sfuggito l’aspetto non proprio “fresco” e riposato di Elon Musk all’incontro tenutosi nei giorni scorsi con il presidente francese Emmanuel Macron. E, in effetti, basta guardare questo video per capirne il motivo: come riportano le agenzie di stampa, le immagini che lo immortalano mentre si scatena in discoteca sono state girate infatti proprio alcune ore prima dell’incontro all’Eliseo, sulla pista da ballo di un resort di lusso in Messico.