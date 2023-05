Un follower nuovo, un like di troppo, un messaggio di avviso. Sono questi gli ingredienti che possono portare ad un grande litigio. Daniele Dal Moro si è reso protagonista di un altro sfogo sui social ma questa volta la sua ira è incontrollabile. Al centro della sua rabbia? Il fandom che segue lui e la compagna Oriana Marzoli sin dalla Casa del Grande Fratello Vip. Tutto è cominciato quando l’ex gieffino ha iniziato a mettere like alle foto di una nuova ragazza. Immediato è stato il messaggio di avviso da parte degli Oriele ad Oriana, pubblicato poi in un Tweet da Daniele, successivamente tolto. Ma la rabbia non si placa e con parole dure continua a scrivere contro i fan: “Se volessi chiudere una relazione lo potrei fare senza problemi visto che voi non mi date da mangiare. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il ca**o che mi pare!“. E ancora: “E mo ve ne andate a fan*ulo. Bye”. Per concludere lapidario: “D’ora in poi userò i social solo per lucrare“.