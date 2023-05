“Svendono alla Lufthansa, ai tedeschi, la nostra compagnia di bandiera che loro volevano proteggere. Sono i patrioti della domenica, sono tutti spariti, questo è nazionalismo d’accatto. Fratelli d’Italia una volta, oggi i fratelli di Germania”. Così il presidente del M5s Giuseppe Conte, ha criticato in un video pubblicato sui social l’operazione del governo su Ita. “Abbiamo attraversato un momento durissimo con la pandemia, in cui tutti i voli erano bloccati, abbiamo tenuto duro per non svendere la nostra compagnia”, ha ricordato.