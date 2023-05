“Andiamo a rileggere le molteplici dichiarazioni e i post del duo Meloni e Salvini: ‘Mai svendere la nostra compagnia di bandiera nelle mani straniere’. Adesso il governo sovranista per eccellenza ha svenduto la nostra compagnia alla Lufthansa. Avremo la maggioranza del capitale in mani tedesche: piuttosto che Fratelli d’Italia, Fratelli di Germania“. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, sull’accordo Ita-Lufthansa a margine di un’iniziativa elettorale a Licata, nell’Agrigento, per le Comunali del 28 e 29 maggio prossimi in Sicilia.