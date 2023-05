Il robot della Tesla fa passi da gigante. In tutti i sensi. L’azienda di Elon Musk ha rilasciato un video, sui social, in cui mostra i progressi dell’ultimo modello di androide a cui sta lavorando: il robot, nel filmato, cammina in un ufficio vuoto e compie alcune azioni “di precisione”, con le mani, come raccogliere oggetti.