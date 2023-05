Un monociglio sul red carpet di Cannes. La nuova frontiera festivaliera non è più da tempo il film proposto ma chi percorre la passerella per entrare in sala a vederlo. Nelle scorse ore, infatti, alla prima di Killers Of The Flower Moon, il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, sono sfilate personalità di ogni genere e fattura: tra queste anche Naomi Campbell e Adriana Lima. Tra la fiumana di celebrità sul tappeto rosso i fotografi hanno scorto anche la modella Sophia Hadjipanteli. La 25enne influencer su Instagram è divenuta celebre per un dettaglio di look ed estetico piuttosto naturale: il monociglio. La Hadjipanteli che raccoglie oltre 500mila follower sta costruendo da tempo una battaglia body positive accentuando la crescita e la cura del suo monociglio. Striscia di pelini scuri sopra gli occhi che ha anche battezzato con un nome proprio: Veronica. La modella in passerella cannense ha ulteriormente accentuato la striscia di pelo scuro all’inizio della fronte grazie a un make-up smokey eye marrone e una linea da “occhi di gatto”. La ragazza originaria cipriota, ma migrata negli Usa dove si è laureata in marketing, ha più volte ricordato alla stampa che adora verificare le reazioni stupite che hanno le persone alla vista del suo audace monociglio. Hadjipanteli ha spiegato che la crescita senza sfoltimento del monociglio è ispirata al suo patrimonio culturale e alla tradizione mediterranea del suo paese d’origine. Scelta che però ha provocato le oramai onnipresenti apparizioni di hater. Fai schifo, sei brutta, tagliatelo, gli scrivono i cattivi del web. Tutta invidia, risponde lei che ha ricordato come per tenere a modino e robusto il monociglio usa persino l’olio di ricino.

