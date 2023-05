L’ironia dei Maneskin è conosciuta ai più. Sono giovani e (per fortuna) a volte non si prendono troppo sul serio. Come Damiano David, il frontman della band, che ieri sera, durante la finale dell’Eurovision, ha commentato ironicamente la partecipazione al contest del gruppo celebrando un “simpatico” anniversario. “È una serata molto speciale. Oggi sono due anni da quando forse ho pippato in diretta”, ha detto ironicamente Damiano David in una storia.

Il riferimento è alla polemica, scatenata dai media francesi che nel 2021 accusarono il cantante di aver sniffato cocaina in diretta, durante la finale della kermesse, vinta dalla stessa band. Damiano David smentì ogni accusa, proponendosi anche di sottoporsi a un test, ma la polemica alla fine rientrò.