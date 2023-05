“È un onore averla qui a Roma. Ho chiesto di incontrarla nuovamente dopo il nostro colloquio di anni addietro anche se in questa condizione diversa, noi siamo pienamente al vostro fianco. Benvenuto presidente”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella al presidente ucraino Volodymyr Zelensky al tavolo del Quirinale dove si è tenuto il colloquio tra le due delegazioni, italiana e ucraina. All’incontro al Quirinale con la delegazione ucraina guidata dal presidente Volodymyr Zelensky hanno preso parte il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il segretario generale della presidenza Ugo Zampetti, il consigliere per gli affari diplomatici Fabio Cassese, il consigliere Francesco Saverio Garofani, il consigliere per la stampa e la comunicazione Giovanni Grasso, il consigliere per gli affari militari Giovanni Candotti, l’ambasciatore d’Italia a Kiev Francesco Zazo e il consigliere dell’ufficio affari diplomatici Alberto Comito