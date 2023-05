Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, è passato in visita alla tendopoli nata per protesta all’Università La Sapienza di Roma tra gli studenti. Lì ha incontrato una delegazioni di ragazzi in protesta da giorni, con cui si è confrontato sul tema degli affitti troppo alti. “Dobbiamo lanciare un appello alla ministra Bernini, è necessario un tavolo tecnico e misure di agevolazione fiscale per chi affitta a prezzi calmierati. Oggi i fondi per aiutare chi cerca casa in affitto devono essere riempiti, non azzerati. L’uscita di Valditara è stata fuoriluogo su questo fronte”. Infine, l’ex presidente del Consiglio si è intrattenuto in una telefonata con una delegazione di studenti di fronte al Ministero. “Vi appoggiamo in questa battaglia e soprattutto su un tema: qui le risorse ci sono, come nel caso del Pnrr. È scioccante quello che è successo all’Europarlamento dove l’altro giorno hanno autorizzato gli Stati a utilizzare i fondi del Pnrr per costruire armi e munizioni. Significa uccidere il progetto di ripresa e rilancio post pandemia. I soldi ci sono: ci sono tantissimi edifici del demanio o ex caserme dismesse, si potrebbe costruire housing per voi. Facciano subito dei progetti e realizziamoli, al posto di investirli in armi”.