Tutti pazzi per Lucio. Il popolo dei social è andato letteralmente in visibilio per il nuovo gatto di Gianni Morandi. Nelle scorse ore, infatti, il cantante bolognese ha condiviso son i suoi follower alcune immagini del nuovo arrivato in famiglia: un micino dal soffice pelo grigio, esemplare di british shorthair, razza nota per il suo carattere docile e affettuoso. “In famiglia è arrivato un gattino, come lo chiamiamo?“, ha chiesto ai fan. Neanche a dirlo, subito si è scatenato il toto-nomi e così Gianni ha pubblicato questo video in cui mostra il gattino che si ambienta nella nuova casa e svela il nome prescelto: “Come ti chiameremo, micio? – dice coccolando il cucciolo – Stanno arrivando tante idee. Tanti propongono Lucio, altri Cenere o Fumo per il colore del tuo pelo. Forse ti chiameremo Lucio, come Lucio Dalla“. Un chiaro omaggio all’amico e collega.