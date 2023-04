Lutto per Bebe Vio. Sono ore di dolore per la campionessa paralimpica in seguito alla morte del nonno Giorgio, scomparso improvvisamente nella giornata di martedì 25 aprile. E’ stata la stessa atleta a dare la notizia in un toccante post sui social in cui ha condiviso alcuni scatti insieme, ricordando come il nonno sia stato il suo punto di riferimento nella vitas e nella carriera. “Nonno Giorgio era il mio fan numero 1 e custode ufficiale delle medaglie e dei premi fin da quando ero piccola – ha esordito Bebe Vio -. Io non vedevo l’ora di vincerne per tornare a casa e vederlo felice. Ci andava in giro tutto fiero, convinto che fungessero anche da salta-file alle poste e bonus scontistica alla farmacia… mitico! il nonno è mancato improvvisamente ieri proprio mentre eravamo sul volo di ritorno in Italia dalla Coppa del Mondo a Nimes… le medaglie andranno con lui in ogni caso. Super Nonno Giorgio per sempre nei nostri cuori e alle mie gare”, ha concluso. Tantissimi i messaggi d’affetto e cordoglio da parte di fan, amici e colleghi sotto al suo post.